Reggio Calabria: la Virtus Italian Softair alle finali nazionali in Piemonte

11 settembre 2018 20:22

La società Virtus Italian Softair di Reggio Calabria sarà alle finali nazionali in Piemonte

La società Virtus Italian Softair di Reggio Calabria continua a collezionare successi. La società, dopo aver vinto il titolo di Campione Regionale del Comitato Regionale della Calabria della Federazione Italiana Giochi Tattici, parteciperà alle Finali Nazionali che si svolgeranno a Greggio in provincia di Vercelli in Piemonte. Softair è un gioco di simulazione di guerra. Durante la gara viene simulato di essere militari. I giocatori ricevono nei giorni precedenti degli ordini di missione in base ai quali pianificheranno la loro strategia. Durante la gara sono utilizzati dei sg fucili elettrici che sparano pallini biodegradibili. Non ci resta quindi che augura un in bocca al lupo ai nostri giocatori.