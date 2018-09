Reggio Calabria, il sindacato della Polizia tuona dopo le violenze dei clandestini sul Lungomare: “è incredibile che chi dovrebbe ringraziare l’Italia per l’accoglienza si comporti in questo modo”

18 settembre 2018 00:19

Reggio Calabria, il Sindacato di Polizia esprime una dura posizione dopo le violenze che hanno seminano il panico in una notte della movida reggina

La Segreteria Provinciale di Reggio Calabria della Federazione Sindacale di Polizia (FSP), tramite il Segretario Generale Provinciale, Pietro Gabriele, esprime il proprio “rammarico per i gravissimi fatti accaduti la notte tra sabato e domenica presso un noto locale della movida estiva reggina. Nel corso della serata, alcuni immigrati entrati regolarmente all’interno di uno dei lidi presenti sulla riviera del centro di Reggio Calabria, hanno prima infastidito gli avventori e, una volta allontanati dai buttafuori dal locale, hanno prima bloccato la porta principale del locale con una transenna e poi lanciato all’interno, all’indirizzo dei tantissimi presenti, pesanti sanpietrini e pezzi di marmo divelto dalle scalinate. È incredibile come gente che dovrebbe ringraziare l’Italia e gli italiani per l’accoglienza, si permetta degli atteggiamenti così folli che soltanto per miracolo non hanno portato a conseguenze ben peggiori. Un plauso al personale delle Volanti intervenuto, che è riuscito a calmare gli animi degli avventori del locale e a soccorrere gli immigrati, fino a qualche minuto prima carnefici, da un sicuro linciaggio. Ancora una volta, – conclude il Segretario Generale Provinciale dell’FSP di Reggio Calabria – un ringraziamento al personale della Polizia di Stato che ogni giorno, anche a costo della propria incolumità, vigila sulla sicurezza di tutti, e ancora una volta è il caso di ribadirlo, nessuno escluso.”