20 settembre 2018 19:29

Incuria in Via Quarnaro a Reggio Calabria

Un lettore di StrettoWeb segnala la presenza di cespugli di piante di oleandro, cresciuti molto bassi, che impediscono il passaggio sul marciapiedi in prossimità dell’ingresso alla scuola elementare di via Quarnaro. “Siamo alle solite come si evince da foto allegate. Non sarebbe stato più facile farla prima dell’inizio della scuola?”, scrive il lettore.