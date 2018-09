La città di Reggio Calabria vola a Torino per “Terra Madre Salone del Gusto”

20 settembre 2018 17:23

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente a Torino per “Terra Madre Salone del Gusto”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria vola a Torino per “Terra Madre Salone del Gusto”. Sono circa 700.000 i visitatori previsti per la dodicesima edizione della manifestazione che, da oggi sino al 24 settembre, riunirà i produttori del mercato agroalimentare con cibi provenienti da tutto il mondo. E la Città Metropolitana di Reggio non poteva mancare con la promozione dei suoi ottimi prodotti, attraverso l’organizzazione dello stand e una manifestazione d’interesse che ha offerto la possibilità alle aziende del territorio di esporre alla prestigiosa kermesse. Ai blocchi di partenza, insieme alle aziende, la Delegata alle attività produttive Caterina Belcastro, per far conoscere e gustare prodotti di assoluta eccellenza che il nostro territorio offre. Dai salumi di suino nero di Calabria, al bergamotto, ai dolci tipici, conserve ortofrutticole e olio extravergine, fino al caciocavallo di Ciminà, vero fiore all’occhiello della nostra esposizione. Undici le aziende le aziende che rappresenteranno le tipicità della nostra terra, con una esposizione collettiva nel padiglione 3 del Lingotto, dove è ospitata la Città Metropolitana reggina con le aziende che hanno aderito alla manifestazione promossa dall’Ente.