Reggio Calabria, Uiltemp: “la stabilizzazione degli ex Lsu/Lpu è un risultato storico”

28 settembre 2018 17:45

Uiltemp: “risultato storico al Comune di Reggio Calabria”

“Confronto -umiltà – volontà sono stati questi i fattori determinanti per la definitiva soluzione che riguarda i 104 ex Lsu Lpu del Comune di Reggio Calabria. Lavoratori che dopo vent’anni di precariato hanno visto il riconoscimento al sacrosanto diritto della stabilizzazione – questo è quanto dichiara in una nota il Segretario Provinciale Uiltemp Stefano Princi- La Uiltemp continua Stefano Princi il 5 settembre 2018 ha formalmente chiesto e ottenuto un incontro con l’Amministrazione Falcomatà . Sin dall’insediamento del tavolo guidato dal vice sindaco con delega al personale Armando Neri, abbiamo percepito, insieme alle altre sigle sindacali confederali, la volontà politica di un’ amministrazione che voleva mettere fine ad una partita durata ormai troppi anni ossia la stabilizzazione di 104 ex Lsu Lpu”.

“Un risultato importante -continua Stefano Princi- non solo per i lavoratori e le loro famiglie ma per l’intera Calabria perché proprio Reggio Calabria, è l’unica città che ha stabilizzato, per quanto ci risulta ad oggi, in toto i propri lavoratori, basti pensare – aggiunge il Segretario della Uiltemp – che in alcuni comuni i Sindaci non hanno adeguato , così come prevede il decreto della funzione pubblica dell’8 maggio 2018, il proprio piano triennale di fabbisogno di personale, propedeutico per la stabilizzazione, o addirittura da alcuni comuni lo stesso piano e’ stato predisposto prevedendo solo assunzioni esterne senza tener conto dei propri lavoratori ex Lsu Lpu contrattualizzati, da quattro anni con fondi ministeriali e regionali, quindi a costo zero per le stesse amministrazioni; tutto questo è vergognoso e offensivo nei confronti di questi lavoratori. Come Organizzazione Sindacale prendiamo atto e ci complimentiamo con l’ Amministrazione Falcomatà “Amministrazione guidata da giovani” che ha avuto il coraggio di assumersi le proprie responsabilità confrontandosi con il Sindacato, a differenza di altre Amministrazioni che non hanno avuto la stessa sensibilità. Un plauso, ancora, al vice Sindaco Armando Neri e al suo staff per la sua proficua e costante operatività. Sicuramente -conclude il Segretario Princi- questi risultati, almeno per quanto ci riguarda, inorgogliscono la Uiltemp che quotidianamente si dedica alla lotta al precariato”.