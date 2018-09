Reggio Calabria: tre interventi di soccorso su linea ferrata jonica

1 settembre 2018 19:00

Reggio Calabria: i Vigili del fuoco, nella serata di ieri, hanno effettuato tre interventi che hanno interessato in modi diversi la linea ferroviaria Reggio-Taranto

I Vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, nella serata di ieri, hanno effettuato tre interventi che hanno interessato in modi diversi la linea ferroviaria Reggio-Taranto. Alle 20:45 i Vigili sono intervenuti in località Bocale per recuperare un falco rimasto impigliato nella linea elettrica aerea. Avvisate la ferrovie è stata tolta l’alimentazione elettrica. Successivamente, in collaborazione con i tecnici delle stesse ferrovie, i Vigili hanno tratto in salvo il rapace che è stato consegnato al proprietario. Alla ore 22:17 i Vigili del locale distaccamento sono intervenuti spegnere un incendio nei pressi della stazione di Melito Porto Salvo. L’incendio interessava anche un cavo elettrico. Anche in questo caso sono intervenuti i tecnici delle ferrovie per effettuare le verifiche di competenza.

In entrambi i casi non vi sono stati ritardi alla circolazione ferroviaria. Alle ore 22:45 circa la squadra del distaccamento di Bianco è intervenuta in contrada Sant’Anna del comune di Africo dove un treno, in transito verso Roccella Jonica, aveva investito un bovino. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la linea ferrata permettendone la riapertura.