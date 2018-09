Reggio Calabria, Siclari (FI): “Asp commissariata? I primi frutti del mio impegno sulla sanità”

4 settembre 2018 16:20

La nota del senatore Marco Siclari dopo aver appreso la decisione del commissario Scura di commissariare l’Asp reggina

“Aver riacceso e tenuto puntati quotidianamente i riflettori sul disastro della sanità Calabrese sembra sia utile per fare guardare meglio ai nostri diritti. Dopo l’audizione in commissione sanità dei responsabili di questa situazione, sono certo se ne vedranno molti altri“.

Il senatore Marco Siclari, dopo aver appreso la decisione del commissario Scura di commissariare l’Asp reggina prendendone le redini per sei mesi, ha chiarito come questa mossa sia il preludio di un’azione necessaria volta a smantellare il sistema fallimentare del commissariamento in Calabria.

“Sarà forse il lavoro che sto portando avanti sulla sanità in Calabria, che inizia a dare risposte? Ringrazio i colleghi parlamentari di Forza Italia che mi supportano in questa difficile battaglia a supporto della dignità dei calabresi. L’appuntamento in Commissione Igiene e Sanità Pubblica del Senato del prossimo 18 settembre dove verranno uditi, su mia richiesta, Oliverio, Scura, Brancati e Benedetto avrà dato qualche scossa? Il Ministro Grillo e il Governatore Oliverio intervengano, in ogni caso, senza ulteriori rinvii per fermare il commissariamento della sanità in Calabria. Non può essere tutto commissariato. Qui si muore per inadeguata assistenza sanitaria e lo dimostra, oltre i dati, anche quest’ulteriore decisione sull’ASP di Reggio. Occorre una programmazione sanitaria regionale elaborata da esperti che non abbia solo l’obiettivo di tagliare, come accade da 11 anni, ma di migliorare l’assistenza sanitaria individuando il “bisogno salute” dei calabresi per realizzare investimenti per una vera sanita calabrese. Ringrazio il Prefetto Michele di Bari che si è adoperato e continua a impegnarsi per difendere il diritto alla salute in Calabria.”, ha concluso il senatore azzurro.