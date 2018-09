Reggio Calabria: la scuola di basket “Viola” fa visita all’Istituto “Righi”

20 settembre 2018 19:26

Tanti impegni per la Scuola di Basket Viola di Reggio Calabria

Una ricca rappresentanza della Scuola di Basket Viola, capeggiata dal General Manager Paolo Tripodi ha fatto visita all’Istituto Righi per un incontro dal tema”La forza dello sport in età adolescenziale”. L’ospite d’onore della manifestazione è stato il nuovo Direttore Generale della Scuola di Basket, Donato Avenia. Il mito della grande Viola è tornato in città per dare una grossa mano alla Scuola di Basket. Nel frattempo è andato in archivio il primo test per i ragazzi della prima squadra allenata da Coach Polimeni. Tantissime indicazioni in arrivo dalla partita del PalaBotteghelle. Non giocano Scialabba,Ciccarello e Grgurovic impegnati con la Serie B: tanto spazio per Barrile,Viglianisi e Pandolfi sotto canestro, i rientranti Canale,Scorza e Plutino, i confermati Plutino,Gullì,Pandolfi Jnr,Sant’Ambrogio,Muià. La Vis parte meglio, Sbv carbura subito dopo: buona sgambatura. I nero-arancio replicano oggi alle 14.30 al Pianeta Viola contro la Lumaka.