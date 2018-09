Reggio Calabria, scuola di Basket e Inglese in un colpo solo per i bambini di 1ª e 2ª elementare il Sabato mattina grazie all’iniziativa di British School e Lumaka [INFO e DETTAGLI]

11 settembre 2018 12:03

Reggio Calabria: partnership tra British School e Lumaka per inserire all’interno della propria offerta formativa una fantastica novità per gli studenti di 1° e 2° elementare

Quest’anno l’IH BRITISH SCHOOL e la LUMAKA hanno realizzato una Partnership per inserire all’interno della propria offerta formativa una fantastica novità per gli studenti di 1° e 2° elementare: la possibilità di frequentare in maniera integrata corsi di Inglese e basket il sabato mattina!

Un’opportunità alternativa ai tradizionali corsi durante la settimana, rivolta ai bambini che frequentano la scuola su 5 giorni settimanali ed hanno quindi il sabato mattina libero, da dedicare allo sport ed all’inglese.

I nostri studenti ed atleti più piccoli potranno, una volta finita la lezione di inglese presso l’IH BRITISH SCHOOL, trasferirsi con un pulmino al PALALUMAKA e partecipare tutti insieme ai corsi di mini basket, per un sabato proficuo e dinamico, all’insegna dello sport e della lingua!

Il transfer dei bambini dall’IH BRITISH SCHOOL al PALALUMAKA è incluso nell’offerta formativa. I corsi potranno essere frequentati anche separatamente: solo inglese o solo basket. Per chi frequenterà entrambi i corsi è previsto un piccolo sconto.

CHE SABATO, RAGAZZI!

Per altre Info contattare i numeri:

IH BRITISH SCHOOL: 0965 20024

LUMAKA: 338 4766750