Reggio Calabria, partito il countdown per “Scirubetta”: il Festival del gelato artigianale

1 settembre 2018 10:33

Il lungomare di Reggio Calabria si trasformerà in grande villaggio di colori e sapori: partito il conto alla rovescia per “Scirubetta, il Festival del gelato Artigianale”

Prosegue il countdown per l’inizio di “Scirubetta, Il Festival del gelato Artigianale”. Mancano infatti appena 7 giorni dall’apertura del villaggio che affrescherà di colori e sapori il Lungomare di Reggio Calabria.

Proprio l’8 settembre, giorno in cui la città dello Stretto festeggerà la Madonna della Consolazione, sua protettrice, aprirà i battenti il Festival più gustoso dell’estate. Si tratterà di un vero bagno di folla per un mix di eventi che, tra sacro e profano, illumineranno questi ultimi scampoli d’estate reggina.

Saranno 4 giorni intensi, tutti da gustare, più e più volte. Sì, perché saranno tanti i gelati da assaggiare, uno dopo l’altro. Un Festival di delizie per il palato quando ancora il sole picchia forte sulla città

Previsti ben 24 stand che animeranno la terrazza antistante la Stazione Lido di Reggio Calabria, uno per ogni maestro gelatiere, ma non solo. Il programma è infatti molto ricco, tra le golose degustazioni, gli show cooking, i convegni, la musica e le interviste, rigorosamente in diretta, della Walking Radio di Touring 104 e anche l’animazione per i bambini.

Particolari appuntamenti saranno gli approfondimenti a cura di esperti del settore, dalla produzione alla tradizione, dalle proprietà nutrizionali all’innovazione, passando per le origini e la storia di Scirubetta.

E poi, soprattutto la competizione. Ventiquattro maestri gelatieri, ognuno dei quali presenterà un gusto di gelato tutto nuovo che concorrerà per conquistare il titolo di miglior gelato del festival Scirubetta.

Appuntamento sul Lungomare reggino dall’8 all’11 settembre 2018. “Scirubetta” sarà per tutti un fresco tuffo in un mare di squisito gelato artigianale.