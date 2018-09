Reggio Calabria, la Polizia festeggia il Santo Patrono Michele Arcangelo

28 settembre 2018 20:04

Domani a Reggio Calabria il “Family Day”e la Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato

Domani, alle ore 9.30, presso il Duomo di Reggio Calabria Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Reggio Calabria, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini celebrerà una messa per la Festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

La celebrazione si svolgerà alla presenza del Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, del Questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, dei vertici delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti della Magistratura e delle Istituzioni territoriali.

Alla messa sarà presente una rappresentanza dei Poliziotti della Questura, delle Specialità e dei Reparti della Polizia di Stato presenti nella Provincia di Reggio Calabria, nonchè una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Pensionati della Polizia di Stato.

Nel corso della manifestazione “Family Day”, in Piazza Duomo dalle ore 10.00 alle ore 18.00, la Polizia di Stato presenterà il “ForensicFullback”, il nuovo mezzo operativo assegnato al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per la Calabria, in dotazione alle squadre impegnate nei sopralluoghi della scena del crimine.

Un veicolo professionale per la Polizia Scientifica dotato di moderni sistemi operativi per lo svolgimento delle attività di sopralluogo che garantisce standard qualitativi certificati per l’individuazione e raccolta delle fonti di prova, che consente anche di seguire in diretta il sopralluogo dalla centrale operativa, grazie a un collegamento con tecnologia LTE. Verrà presentato, altresì, il nuovo logo della Polizia Scientifica.

Infine verrà riprodotta una scena del crimine (omicidio a bordo di un’autovettura con rinvenimento di tracce balistiche, biologiche e papillari) nonchè verranno proiettate su monitor le immagini degli accertamenti tecnici effettuati in laboratorio sulle tracce repertate nel caso rappresentato. Ai ragazzi che interverranno alla presentazione verrà consegnato un “diploma di investigatore scientifico per 1 giorno”,