Reggio Calabria, il reggino Rubens a “Le Iene”: il piccolo genio scopre una pericolosa formula matematica

14 settembre 2018 19:05

Il Reggino Rubens a “Le Iene” per aver scoperto una pericolosa formula matematica

Rubens Alessio Martino ha 13 anni e frequenta il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. Il giovane genio sostiene di aver scoperto una formula in grado di calcolare tutti i numeri primi in successione. Se la sua formula dovesse funzionare potrebbe essere usata per rinforzare o decriptare le password dei nostri account virtuali. Una formula utile, per certi versi, e pericolosa per tantissimi altri soprattutto se dovesse finire nelle mani sbagliate. La madre di Rubens ha così pensato di contattare la trasmissione “Le Iene” per spiegare la grandiosità della sua scoperta. La Redazione ha deciso così di aiutarlo a contattare l’unione matematici italiani o facendogli incontrare Alessio Figalli, l’italiano che quest’anno ha vinto la medaglia Fields, considerata da molti il Nobel per la matematica.