Reggio Calabria, raccolta differenziata shock: fracasso incredibile per il vetro ritirato alle 2:30 di notte, cittadini svegliati e infuriati a Tremulini

6 settembre 2018 12:41

Reggio Calabria: i cittadini del quartiere Tremulini lamentano i disagi causati dallo svuotamento dei mastelli del vetro durante le ore notturne con un fracasso incredibile

Continuano senza sosta ad arrivare alla redazione di StrettoWeb numerose segnalazioni di disappunto riguardo la raccolta differenziata porta a porta a Reggio Calabria e ai disservizi che la accompagnano. Questa mattina alcuni cittadini esasperati lamentano i disservizi causati dal servizio di raccolta che non solo spesso e volentieri non viene effettuato, ma anche disturba il sonno e il quieto vivere. Infatti questa notte tutto il quartiere di Tremulini ha dovuto subire un enorme fracasso per la raccolta del vetro che invece di essere effettuata nelle ore diurne come da calendario (i mastelli dovevano essere esposti entro le 12 di ieri), è stata incredibilmente praticata alle 2:30 della notte con un rumore che ha svegliato tutti. Disturbati nel cuore della notte e furiosi, i cittadini si sono lamentati con gli operatori e adesso chiedono che episodi del genere non si verifichino mai più.