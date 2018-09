Reggio Calabria, Puntillo: “rimango attonito sul silenzio assoluto dell’opposizione riguardo alle accuse mosse al sindaco”

19 settembre 2018 16:33

Reggio Calabria, Puntillo: “una città senza opposizione”

“Le incresciose vicessitudini che hanno visto coinvolto il primo cittadino della città di Reggio Metropolitana, sulle intercettazioni con una delle più potenti cosche mafiose della città, hanno lasciato sgomento tra i cittadini, logori delle continue ripercussioni negative che Reggio continua a subire oramai da decenni. Benchè garantista; nonostante abbia personalmente difeso le Istituzioni della città, sempre additata di compiacenze ‘ndranghiste; nonostante abbia dato piena solidarietà al sindaco Falcomatà, rimango attonito sul silenzio assoluto degli esponenti politici di opposizione, comunali e non, considerato il negativo ritorno mediatico su base nazionale. Sul “Fatto quotidiano” del 10 settembre us, viene riportata a firma di Lucio Musolino, una intercettazione da fare drizzare le orecchie agli investigatori, che coinvolge direttamente il sindaco reggino, svelando stretti rapporti tra il primo cittadino e la malavita cittadina. Da cittadino reggino, sempre in prima fila a difesa della città, mi domando com’è possibile che nessun esponete di destra, M5S incluso, abbia chiesto un’interpellanza in aula, affinchè il sindaco potesse dare tutte le spiegazioni in merito all’investigazione in corso? Ricordo movimentazioni di massa, dal popolo di sinistra, allorquando il consiglio comunale della destra reggina, fu sciolto e portato a commissariamento! L’opposizione reggina tace, lunga vita a Falcomatà”. Lo scrive in una nota stampa Joe Puntillo.