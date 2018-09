Reggio Calabria, approvato il progetto “Tacked”: giovani alla scoperta degli antichi mestieri

2 settembre 2018 17:31

Proseguono le iniziative nell’ambito del partenariato tra Comune di Reggio Calabria, il Liceo Artistico “Preti/Frangipane” di Reggio Calabria, e l’Associazione Darsana Teranga: approvato il Progetto “Tacked”

Proseguono con successo le iniziative di partenariato che vedono protagonisti il Comune di Reggio Calabria, il Liceo Artistico “Preti/Frangipane” di Reggio Calabria, e l’Associazione Darsana Teranga, nell’ambito del Programma Europeo Erasmus+, che ha l’obiettivo di incrementare la dimensione europea dell’istruzione e promuovere la cooperazione transnazionale tra i giovani in Europa.

E’ stato, infatti, approvato il Progetto “T.A.C.K.E.D.” che vede coinvolti tre Paesi Europei: la Grecia (Rodi), in qualità di Coordinatore del Progetto, l’Ungheria (Budapest) e l’Italia (Reggio Calabria).

Il progetto, ideato e scritto dal reggino Massimiliano Strati, si propone di promuovere un’azione capace di guidare le nuove generazioni a conoscere e valorizzare gli antichi mestieri e le potenzialità produttive e culturali locali.

In un momento storico, caratterizzato da una continua rivoluzione tecnologica, la “difesa” degli antichi mestieri non è anacronistica, ma può aiutare a ritrovare le basi per uno sviluppo occupazionale allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche della nostra terra. Raccogliere una tradizione alta ed inserirla più incisivamente nel presente e nel futuro è, dunque, lo scopo principale del forte peso attribuito agli antichi mestieri. Inoltre, tale processo, oltre a creare eventuali opportunità di lavoro e d’ impresa per i giovani, può costituire il trait d’union tra la vecchia e la nuova generazione, in modo da ricomporre il contesto sociale del territorio, fortemente lacerato dalla disgregazione e dallo spopolamento.

Il progetto è stato presentato alla stampa dal Consigliere con delega al Turismo – dr. Giovanni Latella, dal direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona – Avv. Albino Barresi che all’epoca di presentazione del progetto alle Agenzie Erasmus+ era dirigente del Liceo Preti/Frangipane, dall’attuale dirigente del Liceo Preti/Frangipane – prof.ssa Catena Moschella la quale ha ricevuto il testimone del progetto dall’Avv. Barresi.