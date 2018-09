Reggio Calabria: vertice in Prefettura per il Ponte Allaro

3 settembre 2018 19:25

Il Prefetto di Reggio Calabria ha evidenziato la necessità che i lavori per la messa in sicurezza del Ponte abbiano una tempistica contenuta ed ha auspicato una sempre maggiore sinergia istituzionale fra tutti gli attori coinvolti

Nel pomeriggio odierno, presieduta dal Prefetto Michele di Bari si è tenuta una riunione per esaminare approfonditamente la situazione del Ponte Allaro.

Erano presenti l’Assessore regionale alle Infrastrutture, il Sindaco di Caulonia, il Sindaco di Benestare e il Sindaco di Stignano rispettivamente nella qualità di Presidente del Comitato e dell’Assemblea dei Sindaci della Locride, il Responsabile del Coordinamento territoriale Anas Calabria, il Vice Sindaco della Città metropolitana, i Rappresentanti della Questura, della Polstrada e della Protezione Civile regionale.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di individuare una ulteriore viabilità che consenta di alleviare i disagi determinati alla popolazione dai percorsi alternativi individuati da ANAS, su strade di sua competenza, che, tuttavia, comportano un’eccessiva dilatazione dei tempi di percorrenza.

Al riguardo, ANAS ha preannunciato la possibilità di realizzare un guado per il transito dei mezzi pesanti, il cui progetto deve ancora essere sottoposto agli Organi competenti per le necessarie autorizzazioni, con una tempistica di lavorazioni quantificabile in due-tre mesi.

E’ stato, inoltre, sottolineata la necessità che gli Enti competenti procedano tempestivamente ad una pulizia dell’alveo del torrente al fine di consentire il normale deflusso delle acque.

Il Prefetto ha evidenziato la necessità che i lavori per la messa in sicurezza del Ponte abbiano una tempistica contenuta ed ha auspicato una sempre maggiore sinergia istituzionale fra tutti gli attori coinvolti nella risoluzione della problematica. A tal fine, nel dichiarare la disponibilità a istituire un tavolo fisso presso il Palazzo del Governo, ha convocato per il prossimo 6 settembre una ulteriore riunione.