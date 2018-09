Reggio Calabria piange Consolato Campolo: il ricordo del sindaco Falcomatà

27 settembre 2018 16:03

Reggio Calabria: il ricordo del sindaco Falcomatà per la scomparsa di Consolato Campolo dirigente amministrativo dell’Asp

“Ci mancherà il sorriso pulito e schietto di Consolato Campolo. La sua improvvisa e prematura scomparsa lascia sgomenti e priva la nostra comunità di un fedele servitore dello Stato preparato e rigoroso che univa modi gentili a una azione inflessibile. Collaborando al settore Bilancio della nostra amministrazione, quale funzionario assegnato ex Art. 145 del Tuel, ha profuso un grande e costante impegno diventando un punto di riferimento per tutti i collaboratori. Sciascia diceva che un buon servitore dello Stato deve rendere invisibili i suoi routinari doveri amministrativi; Consolato era proprio così, un servant leader che svolgeva il suo lavoro nelle seconde linee con competente passione e instancabile impegno“. Lo scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ricordando la figura di Consolato Campolo, dirigente amministrativo dell’Asp già impegnato in passato presso l’amministrazione comunale di Reggio Calabria.