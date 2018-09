25 settembre 2018 15:36

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo un serio pericolo vicino la scuola Galileo Galilei

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo un pericoloso tombino rotto in via Archia Poeta a Reggio Calabria. La voragine crea un serio pericolo per gli studenti della scuola media Galileo Galilei e delle scuole che si trovano a pochi passi.