Reggio Calabria: la pallanuoto rappresenta la vera anima del Parco Caserta Sport Village

24 settembre 2018 13:33

Reggio Calabria, Parco Caserta Sport Village: l’Italica Sport – Pallanuoto già ‘a bordo vasca’. Il tecnico Mannino: “Puntiamo in alto”

Una disciplina che lega virtualmente il centro sportivo reggino con la capitale e che genera continui confronti tra le due società agonistiche Italica Sport e Roma Nuoto.

Due realtà che si alimentano della stessa linfa accomunate dagli stessi obiettivi, ovvero formare veri e propri atleti e al contempo partecipare a tornei sempre più prestigiosi.

Giacomo Mannino, tecnico federale di Italica Sport – Pallanuoto, ha già conquistato nel corso del primo anno, i ragazzi e le famiglie dei giovani sportivi, attraverso un percorso fatto di professionalità, ambizione ed orgoglio. Un viaggio, quello della prima stagione sportiva, che ha portato la squadra di pallanuoto del Parco Caserta Sport Village, ad una costante e continua crescita tra amichevoli, test match ed eventi ludici formativi (Water Polo Day 2018 – Incontro con l’ex pallanuotista italiana, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2004, Silvia Bosurgi, incontro con l’intera squadra di pallanuoto dell’A.S. Roma Nuoto militante in serie A2 etc…).

Lunedì 17 gli oltre quaranta atleti sono rientrati a disposizione del coach Mannino.

“L’idea ambiziosa dell’anno scorso ha preso pian piano forma concretizzandosi nel tempo nella formazione di una vera e propria squadra di pallanuoto agonistica – spiega il tecnico Giacomo Mannino – Ad oggi ci sono due gruppi formati da piccoli atleti che parteciperanno ai tre campionati federali. Il nostro obiettivo rimane quello di formare uomini sportivi ma anche quello di partecipare alle competizioni più importanti cercando di ottenere il massimo del risultato sportivo. Come Parco Caserta Sport Village non possiamo che puntare in alto. Parteciperemo ai tre campionati, under 13, under 15 e Serie D. I miei ragazzi devono essere consapevoli delle loro forze e capacità e devono tirare fuori sempre il meglio”.

Per i due gruppi che formano l’Italica Sport Pallanuoto, (under 13 e over 14 senior), la prima settimana di lavoro si sta per concludere.

Lunedì, martedì e venerdì sono i giorni da segnare in rosso nel calendario dei piccoli atleti under 13 (dalle 18:00 alle 19:30). Allenamenti più intensi invece per gli over 14 Senior previsti anche giovedì e sabato (13:45/16:00) oltre a lunedì, martedì e venerdì (20:30/22:00).

La piscina del centro sportivo più grande della città si riempie quindi, per il suo secondo anno, dell’entusiasmo dei piccoli atleti della Italica Sport – Pallanuoto pronti a darsi battaglia e a sfidare le altre realtà calabresi in attesa di sfide ed incontri sempre più importanti.