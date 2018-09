Reggio Calabria: tornano in vigore gli orari invernali e scolastici dei servizi di trasporto pubblico di ATAM

14 settembre 2018 10:56

Reggio Calabria: da lunedì 17 Settembre, in coincidenza con la riapertura delle scuole, tornano in vigore gli orari invernali e scolastici dei servizi di trasporto pubblico di ATAM SpA. Il nuovo orario resterà valido fino all’ 8 giugno 2019

Da lunedì 17 Settembre, in coincidenza con la riapertura delle scuole, tornano in vigore gli orari invernali e scolastici dei servizi di trasporto pubblico di ATAM SpA. Il nuovo orario resterà valido fino all’ 8 giugno 2019. Tra le novità previste con il nuovo anno scolastico ci sarà anche la possibilità, oltre all’abbonamento scolastico annuale (pagabile in comode rate mensili ed acquistabile presso l’Ufficio Front Office del Terminal Botteghelle) e agli altri titoli di viaggio esistenti, di poter scegliere anche l’abbonamento settimanale ed il carnet di biglietti urbani e extraurbani elettronici acquistabili sull’App “ATAM – Traporto Pubblico”. Proprio sull’App, dal 16 al 22 settembre in occasione della Settimana Europea della Mobilità, ATAM lancia un concorso a premi “Viaggia in bus con l’app ATAM – Trasporto Pubblico, i biglietti te li regaliamo noi” (vd il regolamento su www.atam.rc.it). “Credo che queste novità unitamente a molte altre in arrivo, sulle quali stiamo alacremente lavorando – spiega l’Amministratore Unico di ATAM, Francesco Perrelli – possano rappresentare un modo efficace per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico come buona pratica di mobilità quotidiana a partire dagli utenti più piccoli. I ragazzi devono rappresentare il target su cui investire maggiormente se vogliamo immaginare un futuro in cui la mobilità pubblica possa diventare ancora più centrale. Insieme a voi giovani vogliamo costruire un percorso volto non solo al miglioramento dei nostri servizi, ma ci piacerebbe che proprio voi foste i principali testimonial di una nuova cultura tesa alla maggiore sicurezza, legalità, sostenibilità e senso civico nell’utilizzo dei mezzi pubblici.

Acquistare e vidimare il biglietto, cedere il posto a sedere a chi ne ha più bisogno, lasciare scendere i passeggeri prima di salire, occupare gli spazi giusti, parlare con un tono di voce adeguato, avere rispetto per il lavoro dei controllori e degli autisti, non imbrattare le paline e pensiline, sono alcune delle piccole ma grandi azioni quotidiane che ciascuno può compiere nel viaggio che ci conduce a scuola o nel tempo libero. Da parte nostra – aggiunge l’AU di ATAM – non mancheranno le iniziative volte a rendere il servizio più adeguato alle vostre esigenze. Saremo a vostro supporto in occasione di eventi sportivi (saremo, tra l’altro, sponsor tecnico della Viola Basket) e musicali, inseriremo il wi-fi a bordo di tutti i mezzi disponibile per tutti i possessori di abbonamento elettronico, continueremo ad organizzare il “music on the bus” e tanto altro ancora. La nostra sfida – conclude così l’Amministratore Unico – con e per le nuove generazioni comincia da questo scambio di “buone regole”! Dai il tuo contributo e faremo, strada insieme! Buon inizio anno scolastico ragazzi”. Il viaggio insieme inizierà già dal prossimo 24 settembre per tutta la settimana, date in cui tutte le scuole potranno richiedere la presenza del nostro Bibliobus, allestito per l’occasione come “temporary info-point”, (o di altra tipologia di punto informativo in caso di impossibilità di accesso del bus in questione) che sosterà in prossimità della propria sede ed avere così una “fermata informativa” dedicata. Per informazioni è possibile scrivere una mail a marketing@atam-rc.it o contattare lo 0965 620121 (int. 222 seguito dal tasto #), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro e non oltre il 19.09.2018.