Reggio Calabria: presentata la nuova stagione dell’Officina dell’Arte [FOTO e INTERVISTE]

5 settembre 2018 13:55

Reggio Calabria: presentata la nuova stagione per l’Officina dell’Arte che, per il quinto anno consecutivo, fa centro al teatro “Cilea” con un cartellone di alta qualità

Nuova stagione per l’Officina dell’Arte che, per il quinto anno consecutivo, fa centro al teatro “Cilea” con un cartellone di alta qualità. A dirlo non è solo il direttore artistico Peppe Piromalli e il compagno di avventura, l’attore Antonio Malaspina, ma i nomi dei big e delle importanti compagnie ospiti per la stagione 2018/2019. E le novità di una kermesse all’insegna del sorriso, sono state ampiamente sciorinate questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Alvaro dagli organizzatori tra l’entusiasmo del sindaco e vicesindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e Riccardo Mauro e dei due protagonisti di questa inedita stagione, gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla. Otto gli spettacoli in programma “per vincere una duplice sfida: portare in scena contenuti “culturalmente vivi” che siano espressione dell’attuale società avvicinando un pubblico più giovane al mondo del teatro e dimostrare che, anche un’affermata realtà come l’Officina dell’Arte riesce a fare cultura in una terra difficile come la nostra”.

Esordisce il direttore Piromalli che alza il sipario del teatro “Cilea” il prossimo 27 Ottobre con “Mi piace” di Gabriele Cirilli, uno show divertente e appassionato in cui il comico abruzzese farà riflettere e sorridere il pubblico. Si continua il 17 Novembre con una commedia “cult” dal testo brillante, scorrevole e da ottimi tempi comici, per quasi due ore di risate, che vedrà un gradito ritorno in riva allo Stretto, il travolgente Federico Perrotta e Valentina Olla protagonisti di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. Il 4 Dicembre invece, sarà la volta di Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi nella travolgente commedia “Bukurosh mio nipote – Il ritorno dei suoceri albanesi”, pièce leggera che sottolinea e smonta qualche pregiudizio. L’anno nuovo si apre con due appuntamenti: l’irresistibile Teresa Mannino in un vero e proprio One Woman Show, “Sento la terra girare” (fuori abbonamento)in scena il 3 gennaio e il 18 Gennaio, prima nazionale, la brillante commedia “Mostri a parte” con Maurizio Casagrande simpatico attore napoletano, volto noto del trio Casagrande-Buccirosso-Salemme e della fiction “Carabinieri”.

Il 7 Febbraio spazio al grande varietà con “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show” mentre il 23 Marzo sarà la volta della compagnia teatrale Officina dell’Arte a debuttare con la commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perchè” scritta e diretta da Marco Cavallaro con Peppe Piromalli, Antonio Malaspina e altri attori dell’Oda. Spetterà all’interprete siciliano Marco Cavallaro (il travolgente maggiordomo di “Se ti sposo mi rovino”) accompagnato dall’attrice Ramona Gargano a chiudere la stagione dell’Officina dell’Arte il 27 aprile con “That’s amore”, una commedia più che degli equivoci, dell’equivoco: un errore provvidenziale che ridona speranza in tempi precari, una nota di fiducia con un carico di sana ironia. Spettacolo ma anche tanta solidarietà: l’Officina dell’arte infatti, anche quest’anno, si unisce al Kiwanis (rappresentato da Ottobre dal presidente Antonio Rotella) donando parte dell’incasso all’associazione per bimbi autistici che usufruiranno della terapia multisistemica in acqua. I bimbi inoltre, saranno ospiti per tutta la stagione dell’Officina dell’Arte al “Cilea”.

“Siamo felici e onorati di far parte di un cartellone prestigioso come quello dell’Officina dell’Arte – affermano gli attori Perrotta e Olla, compagni nella vita e sulla scena e protagonisti il 17 Novembre con la commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” – Non è facile, visto i tempi e l’imperante crisi economica, portare avanti progetti artistici e stagioni di qualità ma questa squadra reggina, ogni anno, si mette in gioco e con passione e amore, regala momenti piacevoli e un buon e sano teatro alla città”.

