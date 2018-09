Reggio Calabria, Malara ed Eraclini: “riflessioni sulla situazione urbanistica della città”

20 settembre 2018 12:25

La nota di Giuseppe Eraclini ex Presidente della Circoscrizione di Sbarre e Antonio Malara Segretario della sezione di Sbarre del PD



“Tutti abbiamo a cuore gli interessi della città ed è proprio per questo che è indispensabile intervenire in un settore nevralgico come quello della viabilità urbana alzando il livello del discorso rispetto alle polemiche sentite nei giorni scorsi ed iniziare un clima di collaborazione reciproca dove a beneficiare siano i cittadini – a scrivere sono l’ex presidente della Circoscrizione di sbarre Giuseppe Eraclini e il segretario della sezione del PD di sbarre Antonio Malara – la convenzione tra Anas e città Metropolitana dà la possibilità al sindaco Falcomatà di risparmiare circa 900.000 € nel rifacimento stradale. Soldi – incalzano i due esponenti – che ci auguriamo essere utilizzati per la stessa viabilità vista la criticità strutturale di molte strade” . Lo affermano in una nota Giuseppe Eraclini ex Presidente della Circoscrizione di Sbarre e Antonio Malara Segretario della sezione di Sbarre del PD .

“Da nord a sud permane da anni uno stato di incuria importante, basti pensare al Viale Laboccetta che presenta un’alta densità abitativa e parecchie attività fra cui una scuola: il Professionale Fermi ed è strada di raccordo per arrivare al Liceo Scientifico Volta. I marciapiedi sono dissestati, a tratti inesistenti, la segnaletica orizzontale e verticale e l’asfalto sono totalmente da rifare; il Viale Galilei, che mette in comunicazione la zona sud con il centro, in condizioni di dissesto. Procedendo, poi, con la parte finale di via calveri, completamente dissestata, Via Maria ausiliatrice dove ci sono la scuola delle Suore Francescane e parecchie cooperative, la mulattiera di via caprai da rifare totalmente, Via Cantaffio, l’importantissima Via Ciccarello, tutta la zona di Saracinello, in modo particolare Contrada Livari Inferiore, tutta la zona di Mortara”.

“Passando alla zona centronord, la via Quartiere militare (quella che da accesso al Palazzo della Regione) che sfocia nella via Caserma Borrace e tutte le vie parallele sono in totale stato di abbandono e dovrebbero essere interamente revisionate. La Via Vecchia Provinciale Archi e tutte le strade limitrofe alla Pineta Zerbi sono in totale abbandono ormai da tempo immemore. Menzione particolare meritano i Rioni Guarna e Caridi, fra i primi posti in cui l’amministrazione comunale fece iniziative proponendo un cambiamento ad oggi non avvenuto. Queste sono alcune delle criticità cittadine, – concludono Eraclini e Malara – la città ha bisogno della collaborazione di tutti affinché si riesca a rientrare nei ranghi della normalità”.