Reggio Calabria, mamma va a fare la spesa alla Lidl di Melito di Porto Salvo e la bimba di 7 mesi resta chiusa in auto: uomo sfonda il vetro e salva la piccola

20 settembre 2018 20:15

Reggio Calabria: stamani a Melito di Porto Salvo una bambina di sette mesi è stata salvata dopo essere rimasta chiusa in auto mentre la mamma era andata a posare il carrello della spesa

Molti casi di cronaca riportano spesso di bambini dimenticati o abbandonati nelle macchine dai genitori nei parcheggio dei centri commerciali e supermercati, e spesso purtroppo questi episodi si concludono tragicamente. Fortunatamente stamani a Melito di Porto Salvo, una bambina di sette mesi rimasta chiusa dentro l’automobile è stata salvata dal tempestivo intervento di un uomo che ha evitato il peggio.

Nel parcheggio della Lidl di Melito di Porto Salvo una madre è scesa dalla propria auto (una Golf) lasciando la propria bambina di circa 7 mesi nella macchina. Inavvertitamente la donna, mentre si recava a posare il carrello, ha chiuso lo sportello lasciando le chiavi all’interno della vettura che automaticamente si è chiusa con l’inserimento delle sicure.

Un’altra signora che aveva appena parcheggiato si è accorta dell’accaduto e ha informato la madre della bambina, che ha iniziato a gridare, perché non poteva più entrare nella macchina dove dentro si trovava la bambina in un momento in cui faceva molto caldo (erano le 12:00 e a Melito splendeva il sole).

Avvisato l’addetto alla sicurezza presente alla Lidl di Melito di Porto Salvo, il signor Emilio Falsone in forza alla D.P.I. di Reggio Calabria è prontamente intervenuto per cercare di tirare fuori la bambina dalla macchina.

Dopo vari tentativi il collaboratore della De Pasquale Investigazioni, con l’aiuto di un pezzo di ferro, ha sfondato un finestrino posteriore della macchina (vedi foto a corredo dell’articolo) in quanto la bambina si trovava nel suo seggiolino accanto al posto di guida; il Sig. Falsone è quindi entrato in auto dalla parte posteriore recuperando la bambina, mettendola in salvo e consegnandola alla mamma. Tutto è bene quel che finisce bene: il vetro si aggiusterà, alla piccola poteva andare molto peggio.