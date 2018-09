Reggio Calabria: avviati i lavori di adeguamento dei locali mensa in vari istituti scolastici

19 settembre 2018 11:02

Reggio Calabria: intrapresi i lavori di adeguamento dei locali mensa di vari istituti scolastici cittadini

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale rende noto che sono stati intrapresi i lavori di adeguamento dei locali mensa di vari istituti scolastici cittadini. “Sono stati reperiti i fondi necessari per avviare gli interventi di adeguamento degli spazi adibiti al servizio di refezione scolastica di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Città” – afferma Nicola Paris, delegato all’Edilizia scolastica del Comune di Reggio Calabria.Gli Istituti interessati dalle attività di riadattamento dei locali ad uso mensa sono: le scuole dell’infanzia comunali “Parco Caserta” e “F. Genovese”, la scuola primaria “G. Ciraolo” e le scuole secondarie di primo grado “P. Larizza” e “Pytagoras, che fanno parte rispettivamente degli Istituti comprensivi “Alvaro – Gebbione” e “Nosside – Pytagoras”.“Lo scopo degli interventi già in corso, nel rispetto delle prescrizioni di legge, – continua Paris – è garantire ai bambini e alle famiglie un servizio atteso e di primario interesse, fruibile in tempi brevi”.