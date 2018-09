A Reggio Calabria nasce “Insieme per Reggio”

28 settembre 2018 17:44

Nasce a Reggio Calabria il coordinamento “Insieme per Reggio”

Viviamo un periodo in cui la fiducia nella classe politica ha raggiunto i minimi storici tra i cittadini che ormai, stanchi e delusi, si ritrovano disorientati tra promesse mancate e sterili contrapposizioni di un passato mai rinnegato. L’attuale governo cittadino non è riuscito a garantire i principali servizi essenziali: una rete viaria efficiente, l’acqua pubblica, un livello di tassazione corrispondente ai servizi garantiti, un sistema di trasporto pubblico efficiente, l’igiene e il decoro della città, la manutenzione e i lavori pubblici, le scuole sicure, la sanità, il turismo, l’efficienza amministrativa e tanto altro ancora. A fronte di una rappresentanza istituzionale di maggioranza e opposizione che continua a ricusarsi le responsabilità, concentrata a esaltare, in bene e in male, il passato e il presente, e incapace di prendere atto degli errori commessi, abbiamo l’esigenza di restituire una politica fattiva, di rassicurare i nostri figli che in questa città può esserci un futuro, che è possibile pensare di rimanerci, che c’è una speranza per loro, ma anche per noi, per ritornare tutti quanti a crescere nella consapevolezza di una città migliore.

Nello stesso tempo siamo snervati nell’ascoltare solo proteste e poche proposte, vogliamo superare questa fase, avanzare idee e progetti concreti nell’interesse dell’intera comunità, siamo certi che i cittadini, essenza della collettività, devono essere al centro di ogni azione sociale e culturale che s’intende mettere in campo. E’ per questo riteniamo sia giunto il momento che “donne e uomini” di questa città uniscano le proprie competenze per fare fronte ai problemi e promuovere il cambiamento della “governance” cittadina impegnandosi in prima persona alla costruzione della “Reggio del futuro”. Da questi presupposti nasce “INSIEME PER REGGIO”, la rete dei cittadini con l’obiettivo di sviluppare, affrontare e proporre soluzioni utili alla risoluzione dei problemi atavici della città di Reggio Calabria. BASTA PROTESTE, SOLO PROPOSTE. L’iniziativa intende unire le risorse sane della città con una metodologia propositiva fondata dapprima sull’analisi e in seguito sulla proposta, tralasciando le polemiche e le sterili opinioni che segnano la linea di demarcazione tra vecchio e nuovo sistema politico-amministrativo, evidenziando ascolto, concretezza, competenza e passione quali priorità fondative. Tutte peculiarità, rappresentano indispensabili requisiti di accesso per coloro che intendono contribuire, con un impegno dinamico e innovativo, ad essere protagonisti attivi del futuro della città. Con questo nostro appello ci rivolgiamo a tutti i cittadini che muniti di caparbietà, concretezza, competenza e disponibilità temporale vogliano partecipare attivamente alla costruzione del percorso, ponendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze ed esperienze in una visione propositiva dei temi principali della città. Attraverso il gruppo facebook di “INSIEME PER REGGIO” sottoporremo a valutazione diverse tematiche che riguardano la città con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini invitandoli a proporre soluzioni per la loro risoluzione.

Sarà rafforzato così il loro potere d’intervento nelle politiche pubbliche, attraverso la valorizzazione delle loro competenze e punti di vista, costruendo insieme il piano strategico della città, mediante risorse, idee, proposte e progetti. L’obiettivo finale è quello di definire un progetto complessivo di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle peculiarità della città che contenga le soluzioni alle maggiori criticità rilevate e che possa orientare l’operato dell’amministrazione comunale per il prossimo periodo 2020-2025. LA RACCOLTA DEI RIFIUTI è la prima problematica, già online, per la quale “Insieme per Reggio” richiede ai cittadini di postare IDEE, PROPOSTE O SUGGERIMENTI MIGLIORATIVI sul tema trattato. Ogni cittadino può contribuire fattivamente all’iniziativa attraverso la semplice iscrizione e con la partecipazione al gruppo facebook di “INSIEME PER REGGIO”