Reggio Calabria: sabato sera di paura e traffico in tilt sulla SS106 per un grave incidente stradale

22 settembre 2018 21:25

Reggio Calabria: incidente a Pellaro sulla SS106, 118 sul posto

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 a Reggio Calabria e precisamente vicino a Pellaro. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 3 auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Al momento non si conoscono ne le dinamiche dell’incidente, ne le conseguenze sulle persone coinvolte nell’impatto in quanto i soccorritori stanno intervenendo proprio in questi minuti. Una lunga coda di auto sta paralizzando l’autostrada in direzione sud già per diversi chilometri, bloccando la circolazione fino allo svincolo di Mortara.