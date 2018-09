Reggio Calabria, immobili occupati: vertice in Prefettura con il Comitato Metropolitano

13 settembre 2018 18:24

Le occupazioni arbitrarie di immobili all’attenzione del Comitato Metropolitano a Reggio Calabria i Sindaci intervenuti hanno rimarcato la necessità di stringenti sinergie con l’ATERP, almeno per quanto riguarda l’edilizia pubblica

Co-presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, e dal Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, si è svolta stamane in Prefettura una riunione del Comitato Metropolitano, organismo istituito con Decreto Legge n. 14/2017 e finalizzato, come è noto, a monitorare le emergenze e le problematiche connesse alla sicurezza urbana.

Tra queste, la questione delle occupazioni arbitrarie di immobili, di recente oggetto di direttive operative da parte del Ministero dell’Interno, ed affrontata nell’occasione alla presenza dei Sindaci e dei Commissari Straordinari del territorio metropolitano, nonché di rappresentanti regionali e dell’ATERP Calabria e con la partecipazione dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia.

Il tema, come ha dichiarato il Prefetto di Reggio Calabria, è complesso, assumendo diverse sfaccettature a seconda della titolarità pubblica o privata degli immobili e, alla luce della norma, dovendo agire contemperando i diversi interessi in gioco, tra diritto di proprietà e forme di tutela sociale in caso di condizioni di disagio sociale ed esistenziale.

Certo è, come ha ribadito il Prefetto, che nessuna sospensione della legalità è possibile, specie nel settore dell’edilizia residenziale pubblica dove albergano intollerabili abusi e inaccettabili prevaricazioni.

Il Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, sottolineando l’importanza di strumenti collegiali quali appunto il Comitato Metropolitano, si è fatto nella circostanza portavoce delle difficoltà delle Amministrazioni Locali, chiamate, pur nell’esiguità delle risorse, a censire i fabbisogni, verificare le criticità e attuare i necessari interventi di sostegno e integrazione.

In tal senso auspica una condivisione di impegni e più intense forme di collaborazione istituzionale.

I Sindaci intervenuti hanno rimarcato la necessità di stringenti sinergie con l’ATERP, almeno per quanto riguarda l’edilizia pubblica, sostenuti in questi dallo stesso rappresentante del citato Ente regionale, il dott. De Lorenzo, che ha portato ad esempio le iniziative sviluppate dall’Ente nelle altre province calabresi.

Ha concluso i lavori il Prefetto sottolineando l’urgenza di giungere ad una mappatura del fenomeno, entro il prossimo 20 settembre, come già formalmente richiesto ai comuni, le cui criticità, ove in evidenza, non mancheranno di essere affrontate insieme, in spirito di leale collaborazione.