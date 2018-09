Reggio Calabria: al centro commerciale “Porto degli Ulivi” Guè Pequeno incontrerà i fan [INFO e DETTAGLI]

22 settembre 2018 12:58

Domenica 23 Settembre al centro commerciale “Porto degli Ulivi” di Rizziconi (RC) Guè Pequeno incontrerà i fan

Guè Pequeno torna nel 2018 con Sinatra, un nuovo album (pubblicato in CD e vinile) che si preannuncia il più importante della sua carriera, il primo che vede la collaborazione con il suo nuovo team BHMG. Sotto la direzione artistica di Charlie Charles, il producer che nel giro di pochissimi anni ha rivoluzionato lo scenario del rap italiano, è il suo disco più importante. Guè Pequeno è punto di riferimento assoluto nel suo genere e artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all’album Gentleman (doppia certificazione Platino e diverse settimane in vetta alla classifica). E’ il rapper più influente e produttivo in Italia con una pubblicazione all’anno dal 2009. “Sinatra” è una grande dichiarazione di libertà, un disco diviso tra un’anima più trap e una più latina. Ancora un grande appuntamento al Centro Commerciale Porto degli Ulivi, per Domenica 23 Settembre dalle ore 17:30.