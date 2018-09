Reggio Calabria, il Fronte Nazionale esprime solidarietà ai militanti di “Azione Identitaria” dopo il “caso” con Falcomatà

4 settembre 2018 15:48

Reggio Calabria, la nota del Coordinamento Regionale Fronte Nazionale

“Dopo quanto avvenuto, e cioè la denuncia esclusivamente politica fatta nei confronti di militanti di “Azione Identitaria”, da parte del primo cittadino di Reggio Calabria, quasi a voler affossare qualunque critica al suo operato, con atteggiamento che, come avviene per il PD a livello nazionale, quasi nega la possibilità di parlare a fazioni politiche a lui avverse, il Fronte Nazionale, sez. Calabria, esprime piena solidarietà ai militanti di “Azione Identitaria ed un plauso al loro operato che smaschera le amministrazioni che deficitariamente guidano la Calabria e le sue province”. Lo afferma in una nota per il Coordinamento Regionale Fronte Nazionale, il segretario Regionale Vincenzo Ciro.