Reggio Calabria, FILT CGIL: “soddisfatti per l’accordo tra Sacal e Alitalia”

12 settembre 2018 16:38

Reggio Calabria, FILT CGIL: “l’accordo tra Sacal e Alitalia potenzia l’Aeroporto e ripristinerà l’orario di lavoro per i dipendenti Alitalia”

“Prendiamo atto con soddisfazione dell’accordo fra Sacal e Alitalia che potenzia, dal 1 novembre, i collegamenti da e per Reggio Calabria, ripristinando voli utili anche al rientro in giornata per i pendolari. E’ un passo in avanti per rendere l’Aeroporto dello Stretto sufficientemente potenziato rispetto alle esigenze del territorio e, soprattutto, sarà motivo di ripristino dell’orario di lavoro per i dipendenti Alitalia dello scalo reggino che da oltre un anno subiscono la riduzione dell’orario di lavoro per via della cassa integrazione. Il contributo della FILT CGIL sarà quello di farsi promotrice con Alitalia affinché si valuti l’utilizzo del personale a tempo pieno. Riconosciamo, infine, il risultato ottenuto dalla Sacal e continuiamo a rivendicare la presentazione del piano industriale, come già annunciatoci, con la previsione degli investimenti e di nuova occupazione”. Lo scrive in una nota stampa Sonia Falzia, Segreteria Provinciale FILT-CGIL di Reggio Calabria.