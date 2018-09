Reggio Calabria: quarta edizione della Festa del Vino

8 settembre 2018 09:26

Reggio Calabria: si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Festa del vino di Sambatello

Dopo il successo delle scorse edizioni, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Festa del vino di Sambatello che alzera’ il sipario Sabato 22 settembre prossimo alle 19:00 e fino a notte inoltrata. Identica alle altre edizioni sara’ la location, stesso staff organizzativo composto da un centinaio di fedelissimi Sambatellini , uomini e donne, giovani e meno giovani , che per il quarto anno consecutivo presteranno le proprie abilità sia nel campo organizzativo e operativo durante il lungo periodo preparatorio, che gastronomiche con le quali ,come ormai e’ consuetudine, allieteranno i palati dei probabili numerosi ospiti della serata per i quali la Festa del vino e’ diventato ormai un appuntamento fisso da non perdere assolutamente.Tra le novita’ gastronomiche, oltre al prelibato e conosciutissimo “panino”con le friittole, nello stesso stand sara’ servito anche il panino con la porchetta, rigorosamente preparata artigianalmente dai sapienti maestri dell’arte culinaria Sambatellina .Come ormai e’ noto a chi lo ha gustato, il panino di panino ha solo il nome in quanto trattasi di un pane non comune, preparato con delle farine particolari, cotto nel forno a legna quindi commissionato e personalizzato per l’occasione.Anche quest’anno sara’ presente uno stand “Gluten Free” oltre agli Stand della Salsiccia,delle frittole e porchetta , della” frittura mista” della fagiolata e naturalmente dello “Stand del Vino”protagonista indiscusso della serata, dove sarà servito,direttamente spillato a vista dalle botti in legno, il pregiato e rinomato vino dei vari viticoltori locali prodotto esclusivamente nei vigneti presenti a Sambatello.Tra le prelibatezze servite durante la serata,ultima ma non per importanza, non potra’ mancare il “Cannolo siciliano” ,unica eccezione gastronomica non di provenienza locale concessa alla serata, solo perche’ curata e adottata da una Signora,da anni ormai Sambatellina ma con radici Palermitane che di anno in anno,in sinergia con gli altri componenti della sua famiglia si impegna a selezionare e a reperire gli ingredienti fondamentali ,quali ricotta e cialde, a curarne la composizione, al fine di creare un cannolo del tutto eccezionale. La serata sara’ allietata dalla Band di Cosimo Papandrea che si esibira’ in concerto fino a tarda notte. Tutto il ricavato, ancora una volta, sara completamente devoluto alla Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Sebastiano Martire per l’esecuzone di alcuni urgenti lavori di ristrutturazione e di manutenzione nella Chiesa di Sambatello.