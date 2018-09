Reggio Calabria: il bilancio di una estate a Campo Calabro, concluse al Forte Umbertino Pignatelli le manifestazioni

3 settembre 2018 13:10

Successo a Campo Calabro per le manifestazioni estive

Si è concluso al Forte Umbertino Poggio Pignatelli, con il teatro “Sulle tracce di Ilaria Alpi “ di Alessandra ed Enzo De Liguoro Campo Calabro in Festa 2018, il ciclo di manifestazioni estive organizzate per il secondo anno dal Comune di Campo Calabro .

La pièce teatrale, rappresentata sul suggestivo sfondo degli spalti del manufatto ottocentesco già oggetto di una azione e di recupero e valorizzazione, si inquadrava nell’evento “Rosaforte” una tre giorni di manifestazioni di musica ,intrattenimento, gastronomia ,fotografia digitale sull’universo femminile organizzata con il patrocinio del Comune di Campo Calabro dall’Associazione Archigramma e dall’Associazione Nazionale Videografi .

La rappresentazione è stata l’occasione per il Sindaco Sandro Repaci per tracciare dinnanzi al pubblico presente un bilancio delle iniziative estive che dal primo di luglio fino a ieri hanno animato l’estate a Campo Calabro .

“Nei sessanta giorni appena trascorsi – ha detto Repaci – Congregazioni, Comitati Festa, associazioni ed il Comune hanno organizzato quaranta serate di intrattenimento per i residenti, i campesi ritornati in città per le vacanze, i numerosi turisti e “viaggiatori” che hanno scelto questi luoghi per trascorrere le vacanze estive e le sere d’estate in genere. Le quattro feste patronali di S. Antonio, Santa Maria Maddalena, San Giuseppe e della Madonna del Carmelo hanno offerto oltre alle agli eventi religiosi un corollario di importanti manifestazioni civili con giochi in piazza, manifestazioni artistiche, spettacoli pirotecnici , stands enogastronomici. Inoltre abbiamo integrato questo già nutrito programma con manifestazioni culturali varie, dal teatro, al ballo, alla musica ento- folk, dalla presentazione di libri alle sfilate di moda, diffondendo il calendario sul web e tramite l’app Campo Calabro Smart.

Arte, cultura, politica, sport, gastronomia, cinema hanno animato serate che hanno visto come protagoniste delle splendide location : il parco verde con il suo suggestivo anfiteatro , le piazze Giovanni Paolo II e Martiri di Nassiriya di recente restituita alla sua funzione originaria, il Forte Pignatelli , le Piazze San Giuseppe a Campo Piale e della Madonna del Carmelo a Musalà .”

E’ stato – ha detto Repaci – uno sforzo imponente per il quale ringraziamo le Congreghe, i Comitati festa, le Associazioni che hanno ancora una volta accettato questa sfida organizzativa al servizio della comunità e dell’immagine della città . Abbiamo migliorato adeguandole alle più recenti linee guida ministeriali tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del pubblico durante lo svolgimento degli eventi collegando la loro applicazione alle procedure autorizzative ed emettendo specifiche ordinanze per il divieto dell’utilizzo del vetro durante le serate enogastronomiche . Sappiamo che ciò ha creando qualche difficoltà ed anche qualche incomprensione nell’organizzazione degli eventi, ma contiamo che questo sforzo ulteriore a tutela dei cittadini, già compreso ed apprezzato dalla stragrande maggioranza della popolazione, si faccia strada nelle prassi di tutti coloro che mettono il loro tempo ed il loro entusiasmo nell’organizzazione delle manifestazioni, che per la prima volta quest’anno sono state precedute da una conferenza dei servizi “.

Notevole l’impegno dell’amministrazione per garantire viabilità e traffico, procedure autorizzative per gli spettacoli con le misure di sicurezza adeguate alle loro dimensioni, vigilanza e puntuale e rapida pulizia delle aree interessate prima durante e dopo le manifestazioni. Repaci ha infine ringraziato la Parrocchia di S. Maria Maddalena con i parroci Don Antonino Palmenta e Don Francesco Megale, gli uffici comunali, la Polizia locale, il Comandante Sebastiano Scaltriti ed il personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Campo Calabro, la Polizia di Stato, i consiglieri Alessandra Lofaro , Giuseppe Chirico e Antonino Scarpelli rispettivamente delegati a Cultura, Decoro urbano e sport, Patrimonio e l’assessore Giuseppe Barresi per l’impegno profuso . “Non è stato semplice – ha concluso Repaci – contemperare le esigenze di sicurezza, pulizia, l’ordinato svolgimento delle ordinarie attività quotidiane del comune e quelle dei residenti in questi sessanta giorni . Lo abbiamo fatto nello spirito che contraddistingue la nostra amministrazione e dell’immagine che vogliamo che questa città conservi e migliori : quello di un luogo accogliente , lindo, ordinato e sorridente” .