Reggio Calabria: rinvenuta piantagione di droga

15 settembre 2018 16:24

Reggio Calabria: i Carabinieri della Stazione di Cardeto, hanno rinvenuto una piantagione di marjuana composta da circa 60 piante dell’altezza compresa tra i 150 e i 250 cm in pieno stato vegetativo

Nella mattinata di ieri, in località Pantano di Cardeto, nell’ambito di un ampio servizio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, finalizzato al contrasto del fenomeno della coltivazione illegale di canapa indiana nel reggino, i Carabinieri della Stazione di Cardeto, hanno rinvenuto una piantagione di marjuana composta da circa 60 piante dell’altezza compresa tra i 150 e i 250 cm in pieno stato vegetativo. L’intera piantagione, alimentata da un sistema di irrigazione artigianalmente realizzato, avrebbe consentito di conseguire profitti per decine di migliaia di euro. Tutte le piante rinvenute, previa campionatura, sono state distrutte mentre i campioni prelevati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sequestrati e saranno successivamente trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.