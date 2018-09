Reggio Calabria, il Fil sulla vicenda dei dializzati: “vergogna della politica”

3 settembre 2018 17:42

Reggio Calabria, il sulla vicenda dei dializzati: “fallimento totale della politica nazionale, regionale e locale”

“Dopo il vergognoso discarico di responsabilità cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni, in merito alla vicenda dei dializzati della nostra Provincia costretti a rivolgersi fuori Regione per le cure salvavita, la Fil – attraverso il responsabile alla Sanità Privata e Medicina Convenzionata dott. Nicola Fotia e il Segretario Generale Giuseppe Martorano– ritiene corretto fare chiarezza su un problema annoso per risolvere il quale nulla è stato fatto aldilà dei proclami politici e istituzionali.

Proclami che hanno attraversato tutto l’arco costituzionale, restando però meri annunci di azioni clamorose che non hanno scalfito un sistema di gestione della salute pubblica “ingessato” dalla assoluta mancanza di programmazione territoriale, tutta da ascrivere al Direttore Generale dell’Asp RC Giacomino Brancati, e dalla incapacità, ormai acclarata, del Commissario alla Sanità ing. Massimo Scura di gestire l’incarico affidatogli. Un fallimento dunque sia della politica locale (leggi Falcomatà) che di quella regionale (leggi Oliverio e tutti consiglieri reggini) e nazionale (leggi on.le Dieni). Per non parlare dell’efficacia del Tavolo tecnico convocato dal Prefetto di RC a Dicembre del 2017, presenti tutti gli interessati ad esclusione di Scura, che si è risolto con la solita serie di proclami ovviamente rimasti esclusivamente tali: attivazione di un terzo turno di dialisi presso l’Ospedale Metropolitano, creazione di nuovi posti a Melito P.S. e a Scilla, istituzione di un Centro di dialisi cittadino presso il Bianchi-Melacrino-Morelli. La FIL, interpretando il dissenso di tutti quei pazienti che sono addirittura arrivati al punto di minacciare l’interruzione delle cure, ed il disagio degli operatori che vedono vanificati tutti i loro sforzi, chiede chiarezza: la salute dei cittadini e l’incremento e la salvaguardia dell’occupazione sono l’unico nostro interesse. Si provveda dunque a risolvere il problema nei tempi più brevi, anche affidando alla sanità privata il compito di colmare le lacune di quella pubblica: in merito abbiamo appreso della disponibilità di una Società, con sede in Taranto e con 30 anni di esperienza nel settore, di attivare 19 posti rene nella nostra città nell’arco di 3 mesi, disponibilità già manifestata nel 2016 con un’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un centro di emodialisi che, a quanto ci risulta, non ha ancora ricevuto risposta. Visto che già si spendono circa 1milionee 200mila euro annui per le spese di chi si rivolge fuori regione riteniamo opportuno che venga presa in seria considerazione la proposta appena menzionata in attesa che i responsabili di questo ennesimo “disastro” si assumano le loro responsabilità”.