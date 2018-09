Reggio Calabria: “centro studio danza”: le novità del nuovo anno accademico

30 settembre 2018 13:00

Il “CENTRO STUDIO DANZA”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, è lieto di annunciare che, lunedì 1 ottobre c.a., inizieranno i corsi per il nuovo anno accademico 2018/19, presso i locali siti in Via Sbarre C.li 536 a Reggio Calabria.

Dopo la straordinaria partecipazione delle allieve, selezionate e scelte, all’opera “LA TRAVIATA”, andata in scena al teatro “F. CILEA” e dopo gli strepitosi successi degli open days , ma anche dell’open week, grazie alle numerose richieste ricevute, il “C.S.D.” desidera sottolineare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che accanto alle discipline “classiche”, quali appunto danza classica, modern, hip hop, teatrodanza, social e musical, inizieranno i corsi “CUBANI”, urban e reggaeton, il corso di tango argentino ed una ricca sezione olistica con tai chi e yoga.

E per tutti coloro che desiderano iniziare la giornata con brio, positività, con quella carica di buon umore che solo l’attività fisica può donare, al via i corsi di zumba mattutini.

Ma la novità delle novità è l’inizio di un corso, forse il più desiderato da tutte le mamme che accompagnano le proprie bimbe e che il “CENTRO STUDIO DANZA”, con la sua rinomata attenzione e sensibilità nei confronti di tutti i suoi soci, ha “captato”, ovvero il corso di afro fitness “ASPETTANDO LE BIMBE”.

Ci sono davvero tutti gli ingredienti per iniziare un super anno all’insegna dell’arte, della musica, del benessere, dell’allegria, della gioia e il “C.S.D.” che è sempre un “passo” avanti, invita questa volta la comunità a compiere il “prossimo passo”, per vivere da protagonista questa meravigliosa realtà reggina, al nome di “CENTRO STUDIO DANZA”!