Reggio Calabria, Costantino: “l’Ad del gruppo Fs e il ministro Toninelli dicano se la battaglia sull’amianto sia stata sbagliata”

29 settembre 2018 20:40

Nino Costantino: “Il 1 ottobre a Reggio Calabria l’Ad del gruppo Fs e il ministro Toninelli incontrino Nino Pulitanò”

“L’ A.D. Del gruppo FS Gianfranco Battisti ed il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli lunedi primo ottobre saranno a Reggio Calabria in occasione della consegna delle nuove carrozze InterCity da utilizzare sulla linea jonica. In quell’occasione il rappresentante della sicurezza Nino Pulitanò, accompagnato da alcuni dirigenti reggini della Filt-CGIL, tenterà di incontrare e parlare sia con l’AD delle ferrovie che col Ministro per metterli a conoscenza, se già non lo sapessero, della lunga battaglia civile condotta per smaltire l’amianto che si trovava nel deposito ferroviario nel centro della città. Una battaglia che, paradossalmente, ha portato al licenziamento del coraggioso sindacalista. Pulitanò ha fatto solo il proprio dovere, si è comportato da sindacalista scrupoloso, da cittadino esemplare, da uomo coraggioso. L’AD delle FS ed il Ministro non possono non incontrarlo. Non possono più far finta di niente. Per questo chiediamo al Sindaco di Reggio e al Presidente della Regione di farsi promotori istituzionali di tale incontro. Il Ministro e l’AD devono dire se la battaglia sull’amianto condotta da Pulitanò sia stata giusta o meno e se il licenziamento subito non sia stato invece ritorsivo. A tutti i livelli la Filt-CGIL continuerà la battaglia per la riassunzione di una persona per bene, di un cittadino e lavoratore esemplare, di un sindacalista coerente“. Lo scrive in una nota stampa Nino Costantino, Segretario Filt-CGIL Calabria.