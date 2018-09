Reggio Calabria: prosegue la XXVIII stagione concertistica del Conservatorio Cilea

18 settembre 2018 19:01

La XXVIII Stagione concertistica del Concertistica del Conservatorio Cilea prosegue fino al 30 ottobre

Giovanni Baglioni, Claudio Bettinelli, Simonide Braconi, Francesco Branciamore, Ciro Carbone, Omar Daini, Gabriele Evangelista, Roberto Fabbri, Michele Gori, Marianne Gubri, Chikara Imamura, Enrico Morello, Gilson Silveira, Luciano Troja, Marco Vanni: la seconda parte della XXVIII Stagione concertistica 2018 del Conservatorio di Reggio Calabria vedrà la partecipazione di questi affermati musicisti italiani e stranieri, oltre che di professori e studenti dell’Istituto, invitati ad esibirsi da solisti o in formazioni varie. «Non hanno bisogno di presentazioni. Sono stati scelti nel panorama musicale nazionale e internazionale sulla base di valutazioni prettamente artistiche che un’Istituzione pubblica senza fini di lucro come la nostra può e deve permettersi di fare, sia pur entro i ristretti limiti del proprio budget, rimanendo a debita distanza da diffuse logiche di profitto e conventicola che mal si sposano con la promozione della qualità artistica» precisa con soddisfazione la Prof. Maria Grande, direttore della massima istituzione accademica musicale reggina.

L’asse portante è la musica classica, ma in conservatorio si studia anche dal jazz alla popular music. Ecco, quindi, ben 17 concerti dal 19 settembre al 30 ottobre 2018, molto diversi tra loro, che si aggiungono ai 13 realizzati durante la prima parte della Stagione, svoltasi nel maggio e giugno scorsi, che ha incontrato il gradimento di un pubblico sempre attento e numeroso. Le sedi si alterneranno tra la Sala U. Boccioni di Palazzo C. Alvaro, messa a disposizione dalla Città Metropolitana, il Castello Aragonese grazie al Comune di Reggio Calabria, l’auditorium gentilmente concesso dall’Università della Terza età (UniTRE, via Willermin, 12), lo stesso Conservatorio e, anche stavolta, il tempio reggino della musica, il Teatro F. Cilea, che ospiterà l’esibizione più ampia del Conservatorio: la sua orchestra sinfonica formata da docenti e studenti. Tra i generi contemplati, oltre a quello da camera, jazz e popular brasiliano, ci sarà anche il barocco con un’opera di Albinoni (intermezzo comico), un concerto vocale-strumentale che vedrà protagonisti alcuni allievi del Conservatorio), un intero recital di arpa barocca. L’ingresso è libero. Ecco il calendario:

19 settembre : Michele Gori, Paolo Passalacqua, Giuseppe Pipitone, Davide Ragazzoni (flauto, piano, contrabbasso, batteria) – ore 18.00, UniTRE;

24 settembre : Quartetto “DEPANAMA” – Maria Rita De Matteis, Chiara Parrini, Cristina Nadal, Donata Mattei (canto, violino, violoncello, arpa) – ore 18.00, UniTRE;

25 settembre : Maurizio Innocenti e Tea Leonardi (duo pianistico) – ore 18.00, UniTRE;

29 settembre : Claudio Bettinelli (percussioni) – ore 17.00, Conservatorio;

1 ottobre : “Pimpinone” (opera di T. Albinoni) – ore 12.30, Palazzo C. Alvaro;

1 ottobre : Ensemble barocco – Silvia Ielo, Tabita Romano (soprani), Fabiola Fucà (flauto), Alessandra Scopelliti (oboe), Sergio Fulvio Tommasini (violino), Mariachiara Bruzzese e Luca Moro (clavicembalo) – ore 19.00, Palazzo C. Alvaro;

4 ottobre : Concerto per viola e orchestra, violoncello e orchestra – Simonide Braconi, Luca De Muro, Orchestra del Conservatorio, direttore: Chikara Imamura – ore 20.45, Teatro F. Cilea;

8 ottobre : Dessislava Peteva e Nicola Oteri (flauto e chitarra) – ore 18.00, Castello Aragonese;

9 ottobre : Marianne Gubri (arpa barocca) – ore 18.00, Castello Aragonese;

10 ottobre : Quartetto di saxofoni – Sandro Tani, Marco Vanni, Giovanni Baglioni, Omar Daini – ore 18.00, Castello Aragonese;

13 ottobre : Giampiero Locatelli, Gabriele Evangelista, Enrico Morello (piano, contrabbasso, batteria) – ore 18.00, UniTRE;

18 ottobre : Luciano Troja, Francesco Branciamore, Giancarlo Mazzù (piano, batteria, chitarra) ore 18.30, Palazzo C. Alvaro;

20 ottobre : Gilson Silveira e Giovanni Guaccero (percussioni e pianoforte) – ore 18.00, UniTRE;

23 ottobre : Liliana Marzano, Giuseppe Currao, Amelia Aguglia (canto, clarinetto, pianoforte) – ore 18.30, Palazzo C. Alvaro;

26 ottobre : Ciro Carbone (chitarra) – ore 18.30, Palazzo C. Alvaro;

27 ottobre : Roberto Fabbri (chitarra) – ore 18.00, UniTRE;