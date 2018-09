Reggio Calabria: nuovo incontro in Prefettura per aumentare i posti letto nei Centri dialisi in città e in provincia

3 settembre 2018 17:57

Riunione presso il Palazzo del Governo a Reggio Calabria per la realizzazione degli interventi per aumentare i posti letto nei Centri di dialisi in Città e in provincia

Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, una riunione per una verifica della tempistica per la realizzazione degli interventi per aumentare i posti letto nei Centri di dialisi in Città e in provincia. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, il Sindaco del Capoluogo e della Città Metropolitana, il Direttore generale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il Rappresentante del Dipartimento alla Salute della Regione Calabria, il Rappresentante del Comitato ANED.

Nei precedenti tavoli, accertata la necessità ulteriori 28 posti letto rene aggiuntivi, si era stabilito che l’ASP procedesse ad ampliare il Servizio dialisi del Presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo di 3 posti rene, quello della Casa della Salute di Scilla di 5 posti rene, mentre per i restanti 20 posti si doveva attivare, in una prima fase, il 3^ turno di dialisi presso il Reparto Nefrologia del Grande Ospedale Metropolitano, nelle more che venga realizzato a Reggio Calabria il Centro Dialisi.

Nel corso dell’incontro il Prefetto, nel richiamare gli accordi già assunti, ha sollecitato l’ASP e l’Azienda ospedaliera ad attuare, in tempi strettissimi, gli interventi concordati. Per un costante monitoraggio della situazione il Prefetto ha convocato un’altra riunione per il prossimo 12 settembre.