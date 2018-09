Reggio Calabria: partito dal carcere di Arghillà il torneo amatoriale Asi di pallacanestro

3 settembre 2018 17:26

Reggio Calabria: è iniziato domenica 2 settembre all’interno della casa circondariale di Arghillà un torneo amatoriale di pallacanestro a 6 squadre

E’ iniziato domenica 2 settembre all’interno della casa circondariale di Arghillà un torneo amatoriale di pallacanestro a 6 squadre, promosso dall’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), che si confronteranno con quella formata da detenuti. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità della direzione della casa di pena guidata dalla dott.ssa Maria Carmela Longo e alla professionalità del pool di educatori diretti dal dott. Speranza, i quali hanno disposto un allestimento in tempi record del campo e il conseguente montaggio delle strutture fornite dall’ASI, ad opera dei detenuti e degli operatori interni. Il torneo, partito domenica, proseguirà per 5 giornate, a conclusione delle quali verranno decretate le 4 squadre che si contenderanno le semifinali e finali. Le formazioni che non faranno visita alla squadra di Arghillà, giocheranno le partite presso l’impianto sportivo “Palaboccioni” come da calendario allegato. Per la cronaca, il primo incontro ha visto prevalere la squadra di “Arghillà” su quella del “Metropolitano” per 53 a 45. Questa iniziativa si inquadra in un più ampio progetto promosso dall’ASI già dal mese di maggio, in concomitanza con la visita ufficiale del Presidente nazionale dell’Ente sen. Claudio Barbaro, presso la casa circondariale reggina. Il progetto, curato dal Vicepresidente Nazionale Tino Scopelliti e dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale Giuseppe Agliano, prevede un intenso programma di iniziative, attività ed eventi di carattere sportivo, culturale e di spettacolo che si stanno svolgendo a cadenza periodica all’interno dell’istituto di pena.

I° GIORNATA

Domenica 2 settembre 2018 – Casa Circondariale Arghillà

ore 9,00 – GRAND HOTEL ARGHILLA’ – IL METROPOLITANO

Mercoledì 5 settembre 2018 – PalaBoccioni

ore 20,00 : VILLA SAN GIOVANNI – WARRIORS – ore 21,30: FIAMMA ALL BLACKS – FIGHTERS

II° GIORNATA

Domenica 9 settembre 2018 – Casa Circondariale Arghillà

ore 9,00: GRAND HOTEL ARGHILLA’ – VILLA SAN GIOVANNI

Mercoledì 12 settembre 2018 – PalaBoccioni

ore 20,00: WARRIORS – FIGHTERS – ore 21,30 : IL METROPOLITANO – FIAMMA ALL BLACKS

III° GIORNATA

Domenica 16 settembre 2018 – Casa Circondariale Arghillà

ORE 9,00: GRAND HOTEL ARGHILLA’ – FIGHTERS

Mercoledì 19 settembre 2018 – PalaBoccioni

ore 20,00:IL METROPOLITANO -VILLA SAN GIOVANNI –ore 21,30: WARRIORS -FIAMMA ALL BLACKS

IV° GIORNATA

Domenica 23 settembre 2018 – Casa Circondariale Arghillà

ORE 9,00: GRAND HOTEL ARGHILLA’ – WARRIORS

Mercoledì 26 settembre 2018 – PalaBoccioni

ore 20,00:IL METROPOLITANO–FIGHTERS – ore 21,30: VILLA SAN GIOVANNI – FIAMMA ALL BLACKS

V° GIORNATA

Domenica 30 settembre 2018 – Casa Circondariale Arghillà

ore 9,00: GRAND HOTEL ARGHILLA’ – FIAMMA ALL BLACKS

Mercoledì 3 ottobre 2018 – PalaBoccioni

ore 20,00: IL METROPOLITANO – WARRIORS – ore 21,30: VILLA SAN GIOVANNI – FIGHTERS

domenica 7 ottobre semifinali : 1a vs 3a classificata – 2a vs 4a classificata