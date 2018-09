Reggio Calabria, al via il Cantiere Nord: il dibattito promosso dai circoli del Pd

27 settembre 2018 14:11

Al via il Cantiere Nord a Reggio Calabria: un momento di dibattito promosso dai circoli del Pd di Archi, Gallico-Sambatello e Catona

Al via il Cantiere Nord, un momento di dibattito e confronto promosso ed organizzato dai circoli del Pd di Archi, Gallico – Sambatello e Catona che si svolgerà domani 28 settembre a partire dalle ore 17.30 presso la Palestra Umberto Boccioni di Gallico. “L’iniziativa – affermano i segretari dei circoli Natale Pensabene, Francesco Laganà e Totò Costantino – è rivolta ai cittadini per un confronto con le istituzioni a vario livello rispetto alle attività da svolgere nelle realtà periferiche della città”.

Prenderanno parte al dibattito pubblico i consiglieri regionali del Pd, i consiglieri comunali del Gruppo del Partito Democratico insieme agli assessori, il Capogruppo Pd a Palazzo San Giorgio e Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio Antonino Castorina, il Capogruppo in Regione Seby Romeo, il presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ed il governatore della Calabria Mario Gerardo Oliverio. L’appuntamento dichiarano all’unisono gli esponenti Dem, è stato fortemente voluto per discutere sulle prospettive e sulle problematiche delle periferie ed è volto a rivitalizzare un Partito Democratico che ha sempre più bisogno di tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini partendo proprio dalle periferie.