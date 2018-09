Reggio Calabria, Mary Caracciolo (FI) su Canile di Mortara: “dov’è l’Amministrazione Comunale?”

27 settembre 2018 10:22

“Il Canile Comunale di Mortara dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello per la Città di Reggio Calabria ed invece appare sempre più abbandonato a se stesso. Un grazie sentito deve essere espresso al custode giudiziario, ai sanitari dell’ASP e ai volontari che quotidianamente si spendono per i quasi 250 cani che si trovano nella struttura. Ma l’Amministrazione Comunale dov’è? Illuminazione fatiscente, erbacce, telecamere non funzionanti solo per elencare alcune importanti problematiche che riguardano la struttura e che facilitano ovviamente l’abbandono indisturbato degli animali proprio nei pressi della struttura. Difficile il mantenimento della struttura con una fognatura insita di problemi strutturali che crea non pochi dubbi igienici, scarse provviste alimentari e inoltre scarsi strumenti primari. L’Amministrazione Falcomatà pare aver dimenticato la struttura di Mortara, non individuando neanche un custode e non consentendo il pieno operare del veterinario del canile rifugio. Eppure quel canile, oggi strapieno, riesce ad avere una percentuale elevatissima di adozione, grazie all’opera appunto dei sanitari e dei volontari. Il Comune dovrebbe sostenere coloro che si sono trovati in questa situazione successivamente alle vicende giudiziarie che ha coinvolto il canile poiché svolgono un lavoro di grande importanza per il nostro territorio e dovrebbe altresì intervenire celermente al fine di effettuare i lavori di adeguamento del canile stesso poiché laddove non si riuscisse in tempo all’adeguamento della struttura stessa si rischierebbe di avere la chiusura definitiva del canile, con il relativo trasferimento dei cani“. E’ quanto scrive in una nota Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.