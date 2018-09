Canestri di Pace, gli under 13 della scuola basket in campo a Pellaro

22 settembre 2018 16:41

Sabato 22 e Domenica 23 settembre i giovani della Scuola di Basket Viola saranno impegnati in una ricca giornata di sport. In occasione della giornata internazionale della Pace, Il Centro Sportivo Italiano in compagnia del Basket Pellaro hanno organizzato una manifestazione denominata “Canestri di Pace” sul lungomare di Pellaro (Rc). I giovani nero-arancio parteciperanno alla kèrmesse dedicata alla categoria Under 13. I giovani saranno accompagnati dal Responsabile Minibasket coach Carlo Sant’Amgrogio. La prima edizione del Trofeo Giovanile di Pallacanestro vedrà in scena Lumaka, Jumping Basket, Basket Pellaro ed, ovviamente, il team della Scuola Basket Viola in campo per promuovere i valori della Giustizia, della Libertà, della Pace e della fratellanza.