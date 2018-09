Reggio Calabria: scuola di basket viola ufficializza la conferma di Andrea Muià

26 settembre 2018 21:12

Reggio Calabria, la Scuola di Basket Viola conferma uno dei giovani più interessanti dell’intero panorama regionale: Andrea Muià resta in nero-arancio

La Scuola di Basket Viola conferma uno dei giovani più interessanti dell’intero panorama regionale: Andrea Muià resta in nero-arancio. Nativo di Roccella Ionica ma cresciuto cestisticamente nell’Eutimo Locri ha vinto un campionato regionale Under 16 con la canotta del’Ymca Siderno prima di vivere un’emozionante stagione in nero-arancio L’ala arrivata dalla riviera ha grandi margini di crescita e mezzi atletici importanti. E’ stato una pedina imprescindibile nel roster che ha conquistato il titolo interregionale con la Scuola di Basket Viola nel campionato Under 18 d’Eccellenza nella passata stagione diventando fondamentale nelle sfide decisive della stagione. E’ cresciuto molto militando in C Silver Calabria ed oggi, è una importante conferma nel roster allenato da Coach Polimeni. Nel frattempo, il team del General Manager Paolo Tripodi annuncia il prossimo impegno in amichevole: lunedì primo Ottobre 2018, Barrile e compagni giocheranno al PalaMangione di Gioia Tauro contro la Cestistica Gioiese, compagine che militerà nel campionato di Serie D.