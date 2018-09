10 settembre 2018 09:44

Festa di Madonna a Reggio Calabria: martedì il suono della Banda Pilusa per le vie del Centro. L’associazione Ostro comunica che anche quest’anno interverrà in occasione della fine dei festeggiamenti delle feste mariane

L’associazione Ostro comunica che anche quest’anno interverrà in occasione della fine dei festeggiamenti delle feste mariane, in collaborazione con le associazioni “Felici e Conflenti”, “Dipende di Te” e gli “Zampognari di Cardeto”. Quest’ultimi, guidati dal presidente Sebastiano Battaglia, hanno già portato il loro suono la sera di venerdì 7 presso la Basilica dell’Eremo. Martedì 11 settembre, nello specifico, avverrà una sfilata della “Banda Pilusa” per le vie del centro, composta da suonatori della tradizione provenienti dal Reventino e dall’Aspromonte, armati di gran casse, tamburi, rullanti, piatti, zampogne, e pipite. L’anno scorso, per la stessa occasione, fu la volta del Gigante e la Gigantessa. Teniamo a precisare che l’organizzazione di queste iniziative inteaprese negli anni è spontanea, quindi non commissionata da enti pubblici, bensì voluta dagli elementi che la realizzeranno al solo scopo di omaggiare l’Avvocata del Popolo Reggino ed i suoi devoti. Al termine della sfilata, intorno le 21:30, ci si sposterà al lido PiroPiro per condividere Suono, Canto e Ballo, in attesa dei fuochi pirotecnici. Quì interverrà il Cantastorie e poeta Gianni Favasulli ed altri cantori e suonatori del territorio. La popolazione è invitata a partecipare.

Mariolino Latella