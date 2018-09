19 settembre 2018 20:32

Reggio Calabria: paura sull’A2 nei pressi di Bagnara, un’auto prende fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco

Paura sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco nei pressi di Bagnara. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Traffico rallentato.

ECCO IL VIDEO:

Reggio Calabria: auto in fiamme sull’A2, le immagini [VIDEO]