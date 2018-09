Reggio Calabria: arrestato 52enne che trasportava oltre un chilo di cocaina sull’A2 – Autostrada del Mediterraneo [NOME e DETTAGLI]

20 settembre 2018 11:27

La Polizia Stradale di Palmi ha arrestato un 52enne durante l’espletamento dei servizi di controllo del territorio

Ieri, gli Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Palmi, durante l’espletamento dei servizi di controllo del territorio disposti in ambito regionale dal Compartimento di Polizia Stradale, con particolare attenzione all’arteria autostradale A/2 del Mediterraneo, hanno arrestato Giuseppe Corallo, 52enne cosentino, pregiudicato, sorpreso a bordo della propria autovettura con oltre un kilogrammo di “cocaina”.Gli operatori della Polizia di Stato hanno fermato, nei pressi dello svincolo autostradale di Gioia Tauro, un’autovettura Mercedes Smart condotta dall’uomo per i controlli di prevenzione alle infrazioni stradali e ai reati in genere. Il Corallo, durante il controllo di polizia, si è mostrato alquanto agitato, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo.

Difatti, a seguito di specifica perquisizione estesa anche al veicolo, gli Agenti hanno rinvenuto denaro in contante (1.305 euro) ed un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di Kg 1, 020.La sostanza, risultata pura ai successivi controlli, una volta tagliata e distribuita sul mercato illegale delle sostanza stupefacenti avrebbe consentito un ricavo di circa 250.000 euro.Oltre alla sostanza stupefacente, gli operatori della Polizia Stradale hanno sequestrato il veicolo utilizzato dall’uomo per commettere il reato, la somma di denaro ed altro materiale utile per il proseguo dell’attività d’indagine.L’uomo è stato quindi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per la convalida del provvedimento.