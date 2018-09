Reggio Calabria, ANED: “basta migrazione sanitaria dializzati, vogliamo un centro dialisi territoriale” [INTERVISTA]

6 settembre 2018 15:38

La nota di ANED CALABRIA sul problema dei dializzati a Reggio

“Da quasi un anno su pressante sollecitazione dell’ANED, l’Associazione che da 45 anni si sforza di tutelare i diritti dei cittadini con malattie renali, si tengono tavoli tecnici in prefettura nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, per dare risposte certe ai cittadini di Reggio Calabria affetti da patologia renale in trattamento sostitutivo (emodialisi), costretti, anzi obbligati trattandosi di terapia salvavita, tre giorni la settimana a fare la spola tra Scilla e Cariddi (Reggio e Messina), per l’assoluta mancanza di posti rene nella città della Fata Morgana”. Lo afferma in una nota ANED CALABRIA.

” Per ANED CALABRIA, una situazione eticamente riprovevole, non più sostenibile per i malati (per lo più anziani) e le famiglie, un ulteriore esempio di migrazione sanitaria con aggravio di spese per il disastrato bilancio sanitario regionale. In tali incontri, al quale hanno sempre partecipato rappresentanti delle istituzioni locali (città metropolitana e comune), i vertici dell’Azienda Sanitaria, l’ANED, i delegati del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria, alcuni medici nefrologi, i vertici del Grande Ospedale Metropolitano della citta, sono stati assunti precisi impegni sulla risoluzione definitiva del problema”.

“A queste dichiarazioni d’intenti, ad oggi non ci risulta che siano seguiti atti consequenziali. Anzi sembra non si voglia ripartire proprio da quei punti fermi stabiliti e condivisi da tutti. Con grande chiarezza e fermezza, riaffermiamo che per ANED garantire a questi pazienti il trattamento dialitico a Reggio Calabria presso un Centro Dialisi Territoriale deve essere l’occasione, per il sistema sanitario regionale, di dimostrare che la capacità di occuparsi dei più deboli non è considerato solo un onere ma un impegno etico e civile. ANED farà fino in fondo la sua parte in questa battaglia culturale, professionale, civile, per giungere al risultato atteso dai pazienti in dialisi e dalle loro famiglie, ponendo la parola fine a questa odissea. Si rimuovano quindi celermente da parte del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria gli ostruzionismi buracratici che impediscono il riconoscimento di una grave situazione di emergenza e si confermi chiaramente e senza equivoci linguistici l’ esplicitazione del fabbisogno già prodotto dall’ASP ormai da tanti mesi requisito necessario per la realizzazione di tale centro. Soltanto cosi dunque, il terzo turno di dialisi potrà rappresentare un soluzione tampone a tempo limitato per riportare al piu presto i nostri malati nella nostra città, dando dimostrazione di buona fede e di efficienza del sistema”.

“A S. E. il Prefetto di Reggio Calabria chiediamo di aiutare, dall’alto dell’autorevolezza del ruolo, questo processo, e fin d’ora, come ANED, dichiariamo la nostra disponibilita alla collaborazione”.