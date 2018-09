Reggio Calabria: Andreas Müller arriva in riva allo Stretto per uno stage di modern dance

24 settembre 2018 13:28

Importante stage di modern dance che vedrà come docente a Reggio Calabria Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione di Amici

Andreas Müller, il ballerino vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sta per arrivare nella città dello Stretto nella veste di docente di Modern Dance. Il 29 settembre sarà ospite presso il Centro Formazione Danza Arabesque per uno stage d’eccezione dedicato a tutti i danzatori, livello intermedio – avanzato, interessati ad approfondire la disciplina con un talent d’eccezione. Artista poliedrico, Andreas Müller, prima di partecipare ad Amici, ha preso parte con la N.Ough Company a Italia’s Got Talent classificandosi secondo . Dopo il successo nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, Andreas Müller si è dedicato alla propria formazione professionale vivendo per un breve periodo a Los Angeles dove ha studiato danza nelle scuole più prestigiose degli Stati Uniti come ad esempio la Movement Lifestyle Dance Studio. Ritornato in Italia, ha preso parte, nei primi due mesi e nella fase del serale, alla diciassettesima edizione di Amici come ballerino professionista. Attualmente è impegnato nel tour di Claudio Baglioni. Giovane promessa della danza, Müller sta riscuotendo grande consenso anche in veste di docente: gli stage organizzati nella penisola hanno riscosso il tutto esaurito, con grande soddisfazione degli allievi che amano di Andreas la tenacia, la passione e ovviamente la tecnica.