Reggio Calabria: il Gruppo dell’Aido in prima linea per la campagna “Un Anthurium per l’informazione”

29 settembre 2018 16:10

A Reggio Calabria la due giorni della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Aido

Si rinnova l’appuntamento annuale “Un Anthurium per l’informazione”, la campagna di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi promossa da AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – che sarà presente con i suoi volontari nelle principali piazze italiane, sabato 29 e domenica 30 settembre.

I volontari del Gruppo Comunale A.I.D.O. di Reggio Calabria in collaborazione con Sanitelgest allestiranno per la straordinaria occasione due postazioni presso la Piazza della Chiesa di San Giorgio al Corso/Tempio della Vittoria ed all’interno del Centro Commerciale “Porto Bolaro” di Via Nazionale San Leo di Reggio Calabria con i seguenti orari sabato 29 settembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e domenica 30 settembre 2018 (Ore: 10.00 -13.00 e 17.00 – 20.00).

A supporto dell’iniziativa i volontari della Sanitelgest collaboreranno con il Gruppo Comunale di Reggio Calabria dell’A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule, presieduto da Nicola Pavone, e metteranno a disposizione della cittadinanza una postazione con gazebo e ambulanza attrezzata“Hospital On The Road”. Infermieri ed OSS provvederanno a rilevare frequenza cardiaca, pressione arteriosa, livello di saturazione di ossigeno nel sangue ed elettrocardiogrammi e, ove ritenuto necessario, indici della glicemia. A tutti i partecipanti sarà inoltre consegnata una brochure informativa sulle corrette abitudini alimentari e stili di vita. L’intento di intraprendere una campagna informativa preventiva nasce per coinvolgere il maggior numero di cittadini che spesso presenta, senza saperlo, varie patologie legate all’età senile.

Il nuovo volto della campagna è il giornalista e noto volto televisivo Gianni Ippoliti che da anni è vicino e collabora con l’Associazione.

“Ho deciso di sostenere A.I.D.O.– ha dichiarato Gianni Ippoliti –perché sono consapevole che, nonostante il grande impegno dell’Associazione, c’è ancora molto da conoscere in tema di donazioni: quando ho saputo che si potevano donare gli organi anche oltre i 90 anni, ho scoperto che molte persone non sono a conoscenza di questa importante possibilità e non sono aggiornate sulle modalità con cui si può donare e aiutare gli altri. Per questo è importante continuare ad informare i cittadini con tutti i mezzi possibili”.

Quest’anno AIDO festeggia i 45 anni di attività, un traguardo importante ottenuto con passione e tenacia grazie all’impegno di numerosi volontari attivi in tutta Italia, che ogni giorno si dedicano alla diffusione della cultura della donazione. Va sottolineato che AIDO non riceve sostegni dalle Istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli associati, del 5×1000 e delle donazioni volontarie.

AIDO grazie alla preziosa collaborazione dei suoi 10 mila volontari, si impegna a diffondere le corrette informazioni sulla donazione in diversi ambiti, nelle scuole, fra i giovani, nelle strutture sanitarie, organizzando incontri e occasioni pubbliche, partecipando a manifestazioni sportive e culturali, aggregative e sociali, che hanno ogni anno un momento particolarmente significativo nella Giornata “Un Anthurium per l’Informazione”.

Questo per cercare di consolidare il trend in crescita degli ultimi anni per quanto riguarda il numero di donazioni e trapianti e far diminuire il numero di pazienti in lista d’attesa in Italia.

AIDO sostiene la scelta volontaria, gratuita e anonima che ogni cittadino può esprimere: sono oltre 3 milioni e 300 mila i cittadini italiani che hanno fatto una scelta, di cui l’86 per cento circa favorevole alla donazione. Di questi circa 1 milione e 360 mila hanno espresso la loro volontà attraverso l’AIDO; circa 1 milione e 300 mila hanno deciso per il sì alla donazione all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso gli uffici Anagrafe dei Comuni Italiani che hanno attivato il progetto “Una scelta in Comune”.

AIDO è impegnata per consentire ai cittadini di fare una scelta ragionata e consapevole.

Per questo appare sempre più importante il tema dell’informazione e del sostegno alla diffusione di una coscienza civica e solidale.

Così infatti dichiara Flavia Petrin, Presidente AIDO Nazionale: “La nostra missione è quella di sostenere la medicina del trapianto, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Oggi vivono bene circa 50 mila persone trapiantate. E questo “bene” coinvolge anche le loro famiglie, con un effetto sociale molto positivo. Lavoriamo affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare espressioni di volontà negative perché mancano le nozioni necessarie”.

AIDO cerca di essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita. Per informazioni e domande sull’Associazione è attivo da lunedì a sabato il numero verde: 800 736 745.