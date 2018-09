18 settembre 2018 16:10

Grossa perdita d’acqua in Via Marina a Reggio Calabria

Ancora tante zone della città di Reggio Calabria versano in uno stato di degrado e abbandono. Rifiuti, perdita di acqua e degrado sembrerebbero essere delle costanti. In Via Marina, ad esempio, una fontana perde acqua e sta allagando l’intera strada.